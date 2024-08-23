Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Expeditionen

Expeditionen: Puszta - Im Schatten der Wanderdünen

ORF IIIFolge vom 23.08.2024
Expeditionen: Puszta - Im Schatten der Wanderdünen

Expeditionen: Puszta - Im Schatten der WanderdünenJetzt kostenlos streamen

Expeditionen

Folge vom 23.08.2024: Expeditionen: Puszta - Im Schatten der Wanderdünen

44 Min.Folge vom 23.08.2024

Eine knappe Autostunde südlich von Budapest befinden sich die letzten Wanderdünen Mitteleuropas. Diese Dünen sind bis zu 170 Meter hoch und ständig in Bewegung. Es ist eine einzigartige Landschaft, die man in Europa nicht anzutreffen erwartet. Wenn im späten Frühjahr Stürme den Sand aufwirbeln, verdunkelt sich die Sonne, und lässt einen glauben, man sei in Afrika. Die ungarische Tiefebene um Kecskemét ist ein Gebiet voller Gegensätze: Am Fuß der trocken-heißen Sanddünen liegen Sodaseen und Natronmoore, daran angrenzend erstreckt sich kilometerweit intakte Puszta. Diese Landschaft beherbergt eine einzigartige Lebensgemeinschaft. Wölfe, Steppeniltisse, Großtrappen und eine Vielzahl anderer Vögel sind hier heimisch. Bildquelle: ORF/IN-Film/Istvan Nadaskay

Alle verfügbaren Folgen