44 Min.Folge vom 27.08.2024
Mächtige Bergketten mit hochragenden Felswänden, glasklare Flüsse und Seen, dichte Wälder und enge Klammen prägen den Naturraum steirische Eisenwurzen. Die archaische Gebirgslandschaft wirkt, als wäre sie seit zig Millionen von Jahren völlig unverändert. Aber geht man in der Erdgeschichte nur einige Millionen Jahre zurück, wühlten hier faustgroße Schnecken in küstennahen Sandbänken warmer tropischer Meere. Zehn Meter lange Fischsaurier schwammen gemeinsam mit Urhaien zwischen Korallen- und Muschelriffen. Und dort, wo sich heute Wiesen und urtümliche Wälder erstrecken, bedeckten noch vor 20.000 Jahren gigantische Gletscher das Land. Bildquelle: ORF/ScienceVision/Christoph Groppenberger Gestaltung: Waltraud Paschinger
