Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Expeditionen

Expeditionen: Eisenwurzen - Geheimnisvolles Land

ORF IIIFolge vom 27.08.2024
Expeditionen: Eisenwurzen - Geheimnisvolles Land

Expeditionen: Eisenwurzen - Geheimnisvolles LandJetzt kostenlos streamen

Expeditionen

Folge vom 27.08.2024: Expeditionen: Eisenwurzen - Geheimnisvolles Land

44 Min.Folge vom 27.08.2024

Mächtige Bergketten mit hochragenden Felswänden, glasklare Flüsse und Seen, dichte Wälder und enge Klammen prägen den Naturraum steirische Eisenwurzen. Die archaische Gebirgslandschaft wirkt, als wäre sie seit zig Millionen von Jahren völlig unverändert. Aber geht man in der Erdgeschichte nur einige Millionen Jahre zurück, wühlten hier faustgroße Schnecken in küstennahen Sandbänken warmer tropischer Meere. Zehn Meter lange Fischsaurier schwammen gemeinsam mit Urhaien zwischen Korallen- und Muschelriffen. Und dort, wo sich heute Wiesen und urtümliche Wälder erstrecken, bedeckten noch vor 20.000 Jahren gigantische Gletscher das Land. Bildquelle: ORF/ScienceVision/Christoph Groppenberger Gestaltung: Waltraud Paschinger

Alle verfügbaren Folgen