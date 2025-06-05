Expeditionen: Hochkönig - Bergwelt zwischen Pinzgau und PongauJetzt kostenlos streamen
Expeditionen: Hochkönig - Bergwelt zwischen Pinzgau und Pongau
44 Min.
Der Hochkönig, mit 2.941 Metern höchster Gipfel der Salzburger Kalkhochalpen, überragt einen Lebensraum von erlesener Schönheit. Der Berg hat zwei Gesichter: ein friedvolles, ruhiges von Norden; ein zerfurchtes, zerklüftetes von Süden. Die umliegende Natur- und Kulturlandschaft des Pinzgau und Pongau mit ihren Almböden und Wäldern porträtiert Bernd Seidel im Winter und Frühsommer - in jenen Jahreszeiten, in denen diese Bergwelt ihre ganze Schönheit hervorzaubert. Bildquelle: ORF/Bernd Seidl
