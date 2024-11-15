Expeditionen: Turmfalken - Jäger der GroßstadtJetzt kostenlos streamen
Expeditionen
Folge vom 15.11.2024: Expeditionen: Turmfalken - Jäger der Großstadt
45 Min.
Folge vom 15.11.2024
Turmfalken sind die erfolgreichsten Greifvögel Europas, sie sind anpassungsfähige Bewohner von Au-Gebieten ebenso wie von alpinen Regionen – und davon abgesehen sind sie wahrlich meisterhafte Jäger. Die Universum-Dokumentation begleitet zwei Brutpaare: eines in einer gut geschützten Mauernische im Zentrum der Millionenstadt Wien, eines in einem verwaisten Blumenkistchen am Fensterbrett desselben Innenstadthauses. Es entwickelt sich ein emotionales Drama, das alle entscheidenden Brutphasen umfasst: Während das unerfahrene Brutpaar des einen Nests ständig dazu lernt und am Ende erfolgreich ist, mündet die Brut des anderen Paares in einer Tragödie. Ein Film von Mario Kreuzer und Leander Khil. Bildquelle: ORF/PKM Film/Leander Khil
