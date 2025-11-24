Zum Inhalt springenBarrierefrei
Expeditionen: Wetterküche Alpen

Folge vom 24.11.2025
44 Min.Folge vom 24.11.2025

Stimmt es, dass die Winter immer kürzer werden? Nimmt die Zahl der Unwetterkatastrophen im Alpenraum tatsächlich zu? Hat das ewige Eis der Gletscher ein Ablaufdatum bekommen? Werden Skigebiete in tieferen Lagen schneelose Winter erleben? In einem von Meteorologen der Wetterwarte Sonnblick ausgerüsteten Forschungsballon, geht Präsentator Andreas Jäger den Folgen der Klimaerwärmung in den heimischen Alpen auf den Grund. Eine Dokumentation von Kurt Mayer. Bildquelle: ORF/epo-film

