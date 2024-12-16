Expeditionen: Esel, Ochs' und Kind - Weihnachtskrippen in EuropaJetzt kostenlos streamen
In Österreich, Deutschland, der Schweiz und Italien werden zu Weihnachten sehr vielfältige Krippen-Traditionen gepflegt. Als „Vater der Weihnachtskrippen“ gilt Franz von Assisi, der im Jahr 1223 im italienischen Dorf Greccio die christliche Herbergssuche nachgespielt hat. Bis heute wird die Geschichte rund um die Geburt von Jesus Christus in Greccio auf diese Weise dargeboten. Anita Lackenberger hat sich auf eine filmische Krippen-Entdeckungsreise durch Europa begeben: Im Südtiroler Gröden werden Krippen und Figuren gern aus Zirbenholz geschnitzt, während in Stans in Tirol Krippen-Unikate aus besonders interessant geformten Wurzeln entstehen. Im niederösterreichischen Maria Taferl wiederum gibt es mechanische Krippen, in denen bis zu 300 bewegte Figuren den Betrachterinnen und Betrachtern nicht nur die Weihnachtsgeschichte, sondern auch die historische Lebenswelt der Menschen näherbringen. In Ebensee im österreichischen Salzkammergut gibt es fast in jedem Haushalt eine Krippe, die traditionell mit selbst gesammelten, getrockneten Pflanzenteilen und Moos bestückt wird. Und im Schweizer Schloss Schwarzenburg nahe Bern wird bei der Herstellung von Krippenfiguren besonderer Wert auf die Stoffe gelegt. Bildquelle: ORF/Produktion West Gestaltung: Anita Lackenberger