Folge vom 20.12.2024: Expeditionen: Glaskugeln, Strohsterne und Lametta - Eine Kulturgeschichte des Christbaumschmucks
Seit dem frühen 19. Jahrhundert werden Bäume zu Weihnachten geschmückt. Der festlich geschmückte Christbaum ist eine weitverbreitete Weihnachtstradition und die Gestaltung des Baumschmucks ist vielfältig. Die Dokumentation entführt in eine Welt voller Besonderheiten. Die österreichische Historikerin und Filmemacherin Anita Lackenberger zeigt Glaskugeln und Glasvögel aus Tschechien, gedrechselte Holzkugeln aus der Schweiz und geschnitzte aus Südtirol sowie essbaren Christbaumschmuck, wie die bayerischen Springerle. Für die Holzkugeln wird heimisches Holz verwendet und es braucht große Erfahrung, Holzchristbaumkugeln individuell herzustellen. Die kulinarischen Köstlichkeiten werden ebenso kunstvoll von Hand gefertigt: Lebkuchenherzen werden liebevoll mit Zuckerguss verziert, bevor sie ihren Platz an einem Zweig finden. Und auch aus Honigwachs lässt sich schöner Behang für den Baum herstellen. Gern wird er dann noch mit Goldstaub veredelt. Bildquelle: ORF/Produktion West/Gerhard Mader