Folge vom 20.12.2024: Expeditionen: Torten, Stollen und Pandoro - Weihnachtskuchen in Europa
Folge vom 20.12.2024
In ganz Europa werden in der Zeit rund um Weihnachten die unterschiedlichsten Torten, Kuchen, Biskuitrollen, Sterne und Stollen gebacken - die Zutaten sind je nach Region höchst unterschiedlich. Ob reichhaltiger Weihnachtsstollen mit Trockenfrüchten, würzige Linzer Torte, die auch als "älteste Torte der Welt gilt", traditionelle tschechische Golatschen mit allerlei Füllungen, Karlsbader Oblaten, oder der französischen, schokoladig-zarten "Bûche de Noël", italienischem "Pandoro" und dem Schweizer Dreikönigskuchen: Der Duft von frisch Gebackenem lässt Kindheitserinnerungen auferstehen und so mancher freut sich das ganze Jahr auf die eine oder andere süße Köstlichkeit. Bildquelle: ORF/Produktion West/Gerhard Mader
