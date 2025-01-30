Expeditionen: Brahmaputra - Der große Fluss vom Himalaya 1/3Jetzt kostenlos streamen
Expeditionen: Brahmaputra - Der große Fluss vom Himalaya 1/3
Folge vom 30.01.2025
Der Brahmaputra ist vielen heilig und bietet die Lebensgrundlage von Millionen Menschen und Tieren. Mit seinen 3.100 Kilometern Länge ist er voll von atemberaubenden Landschaften von dem Angsi-Gletscher bis in den Indischen Ozean. Er fließt durch eine der tiefsten Schluchten der Welt, die unglaubliche 3000 Meter tief ist. Ohne ihn könnten die unsichtbaren Blauschafe des Himalaya, die scheuen Wildesel, die pfeilschnellen Tibet-Antilopen oder die zotteligen Wild-Yaks nicht existieren. Die Dokumentation lädt auf eine Reise durch Landschaften, die von dem heiligen Fluss geprägt sind. Bildquelle: ORF/pre tv/Klaus Feichtenberger
