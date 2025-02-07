Expeditionen: Feuer und Eis - Die magischen Inseln der WikingerJetzt kostenlos streamen
Expeditionen
Folge vom 07.02.2025: Expeditionen: Feuer und Eis - Die magischen Inseln der Wikinger
45 Min.Folge vom 07.02.2025
Der Nordatlantik zwischen Skandinavien und Kanada ist eine ursprüngliche und wilde Welt, regiert von den Gesetzen des Ozeans und bewohnt von großen Meeressäugern wie Buckelwal, Schwertwal oder Walross. Verstreut wie Trittsteine für Riesen liegen da schroffe vulkanische Inseln, im Winter sporadisch erhellt vom magischen Nordlicht und bevölkert von abertausenden Seevögeln und dem Gerfalken, dem größten Falken der Welt. Es ist auch die Welt der Wikinger, ihrer Mythen und ihrer engen Verbundenheit mit der Natur. Als kundigste Seefahrer ihrer Zeit fuhren sie am Ende des ersten Jahrtausends von Norwegen aus über die Shetlands, die Färöer, Island und Grönland bis nach Neufundland. Bildquelle: ORF/Maramedia/Justin Purefoy Gestaltung: Nigel Pope
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0