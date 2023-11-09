Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas
Folge vom 09.11.2023: Nächtlicher Besuch
44 Min.Folge vom 09.11.2023Ab 6
Sig Hansen kehrt nach der Beerdigung seiner Mutter zurück an Bord der „Northwestern“. Aber der Zeitpunkt ist ungünstig, um Krabben zu fangen. Denn bei Vollmond verkriechen sich die Meerestiere wegen der starken Strömung im Schlamm. Dort sind sie schwer auszumachen. Keith Colburn kämpft auf hoher See mit ähnlichen Problemen. Deshalb arbeitet der Skipper bei der Beutejagd mit seinem Kollegen von der „Aleutian Lady“ zusammen. Und bei der Küstenwache geht ein Notruf ein. Ein Helikopter hebt in die Luft ab, um auf einem Frachter einen verletzten Matrosen zu bergen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokumentation, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4, Season 10-21: Warner Bros. Discovery, Inc.