Meuterei auf der Northwestern

DMAX
Folge vom 16.11.2023

Bei der Fangflotte im Beringmeer macht ein prekäres Gerücht die Runde. Angeblich fluten illegal erbeutete Krabben den Markt! Das könnte die Preise in den Keller drücken und wäre eine Katastrophe für ehrliche Fischer. Während die Krabbenjagd durch die schlechten Neuigkeiten zusätzlich unter Dampf gesetzt wird, brodelt an Bord der „Northwestern“ die Stimmung. Da Sig Hansen und seine Crew erst 15 Prozent ihrer Quote gefangen haben, kochen Schwiegersohn Clark und Tochter Mandy ihr eigenes Strategiesüppchen, um endlich den Bairdi-Hotspot zu finden.

