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Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas

Bruderliebe

DMAXFolge vom 30.11.2023
Bruderliebe

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Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas

Folge vom 30.11.2023: Bruderliebe

45 Min.Folge vom 30.11.2023Ab 12

Von der Kamtschatka-Halbinsel in Russland zieht ein gigantischer Sturm auf die Fanggründe im Beringmeer zu. Der Wetterdienst warnt vor Windgeschwindigkeiten von bis zu 100 km/h und 10 Meter hohen Monsterwellen! An Bord der „Aleutian Lady“ bekommt es Captain Rick Shelford mit heftigem Seegang sowie verletzten Besatzungsmitgliedern zu tun. Andernorts gerät die „Time Bandit“ bei einem gefährlichen Ankermanöver in die Bredouille, und die Crew der „Northwestern“ hat eine imposante Begegnung mit einem Killerwal.

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