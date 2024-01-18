Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas
Folge vom 18.01.2024: Auf Sand gelaufen
44 Min.Folge vom 18.01.2024Ab 12
Der Winter wütet im Nordpazifik. Heftige Stürme und schwerer Seegang machen der Krabbenfangflotte zu schaffen. An Bord der „Wizard“ ist zudem eine Seilwinde ausgefallen. Jetzt müssen die Fischer eine kräftezehrende 20-Stunden-Schicht einlegen, um ihre Körbe wieder einzuholen! Auch die anderen Schiffe haben mitten im Wintersturm mit Problemen zu kämpfen: Auf der „Aleutian Lady“ schmiert die Hydraulikkupplung ab, und beim Entladen von 100 Tonnen Kabeljau droht die „Summer Bay“ auf eine Sandbank zu laufen.
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Genre:Reality, Dokumentation, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5, Season 10-21: Warner Bros. Discovery, Inc.