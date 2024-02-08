Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas
Folge vom 08.02.2024: Grenzgänger
45 Min.Folge vom 08.02.2024Ab 12
Die Wintersaison im Beringmeer läuft auf Hochtouren. Um ihre Quote für Bairdi-Krabben möglichst schnell zu erreichen, haben sich Skipper Sig Hansen und Co-Kapitänin Mandy entschlossen, bis an den äußersten Ostrand der Fanggründe vorzustoßen. Jetzt müssen die Grenzgänger:innen ihren Kompass gut im Griff haben. Denn ansonsten droht die „Northwestern“ in illegalen Gewässern zu jagen. Derweil bekommt es Johnathan Hillstrand an Bord der „Time Bandit“ mit Rivalitäten innerhalb der Besatzung zu tun, und die Fischer auf der „Saga“ müssen aufgrund eines verletzten Crewmitglieds am Limit schuften.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokumentation, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4, Season 10-21: Warner Bros. Discovery, Inc.