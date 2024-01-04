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Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas

Kollision auf See

DMAXFolge vom 04.01.2024
Kollision auf See

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Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas

Folge vom 04.01.2024: Kollision auf See

44 Min.Folge vom 04.01.2024Ab 12

Als Fischer muss man flexibel bleiben, wenn es um lukrative Beute geht. Daher hat Krabbenexperte Sig Hansen heuer beschlossen, beim großen Kabeljau-Derby mitzumischen. 300 Kilometer von Dutch Harbor entfernt hat die „Northwestern“ reiche Fanggründe aufgetan. Allerdings machen Motorprobleme und ein Überraschungsbesuch der Küstenwache den Seeleuten die Arbeit schwer. Derweil kommt es an Bord der „Victory“ zu einem folgenschweren Zwischenfall: Als Kapitänin Sophia „Bob“ Nielsen Paletten mit Köder aufnehmen will, kollidieren die beiden Schiffe!

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