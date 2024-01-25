Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas
Folge vom 25.01.2024: Stich ins Herz
44 Min.Folge vom 25.01.2024Ab 12
Ein medizinischer Notfall hält die „Wizard“ in Atem. Der Verdacht: Decksmann OJ hat einen Herzinfarkt erlitten. Kapitän Colburn und seine Crew tun alles, um das Leben ihres Kameraden zu retten. Derweil geht an Bord der „Time Bandit“ eine Geburtstagsüberraschung für Decksmaat Freddy in die Hose. Die feierlich verbreitete Mehlstaubwolke fängt Feuer und drückt dem frischgebackenen 50-Jährigen einen Brandstempel ins Gesicht! Auch auf der „Saga“ gibt es Probleme. Nördlich der Aleuten gerät das Schiff in schweren Seegang mit gefrierender Gischt. Jetzt müssen 120 Fangkörbe sofort von Deck, um ein Kentern zu verhindern.
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Genre:Reality, Dokumentation, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8, Season 10-21: Warner Bros. Discovery, Inc.