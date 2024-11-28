Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas
Folge vom 28.11.2024: Die Wachablösung
44 Min.Folge vom 28.11.2024Ab 12
350 Kilometer nördlich von Dutch Harbor setzt Sig Hansen auf eine neue Strategie. Um das Tempo bei der Krabbenjagd zu erhöhen, geht er eine Wette mit Decksmann Karl Rasmussen ein. Wer die bessere Korbreihe hochholt, gewinnt! Der Wetteinsatz sind ein Schweigegelübde für Plappermaul Karl oder die Beschaffung von teuren Babysachen, falls Sig verliert. Später nimmt die Bairdi-Krabben-Saison für Wild Bill Wichrowski ein jähes Ende. Der Kapitän der „Summer Bay“ muss wegen einer Krebserkrankung operiert werden. Daher übergibt er das Kommando an den Decksmaat und Maschinist Landon Cheney.
