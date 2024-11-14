Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas
Folge vom 14.11.2024: Der Drogentest
44 Min.Folge vom 14.11.2024Ab 12
Tag 40 der Herbstsaison im Beringmeer. Während ein Teil der Flotte Königskrabben im Visier hat, jagen manche bereits einer anderen Art hinterher. Sig Hansen glaubt, ein Versteck der Bairdi-Krabben aufgespürt zu haben. Jetzt rückt der Fischer den Meeresbewohnern mit einer neuen Geheimwaffe zu Leibe. Ein spezieller Erkundungsfangkorb aus Norwegen soll im Schnelldurchgang Informationen über den möglichen Bairdi-Hotspot liefern. Derweil ziehen Steve „Harley“ Davidson und Co-Kapitän Jack Bunnell eine lukrative zusätzliche Fangquote an Land. Doch die Sache hat einen Haken: Bevor die Besatzung der „Pacific Mariner“ wieder in See stechen darf, muss sie einen Drogentest über sich ergehen lassen!
