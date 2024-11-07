Zum Inhalt springenBarrierefrei
Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas

Harter Boden

DMAX Folge vom 07.11.2024
Harter Boden

Folge vom 07.11.2024: Harter Boden

45 Min. Ab 12

Von Sibirien zieht ein Sturmtief über das Beringmeer. Die Arbeit der Krabbenfangflotte wird durch orkanartige Winde und gewaltige Wellen erschwert. In den nördlichen Fanggründen für Bairdi-Krabben, am 166. Längengrad, bekommt es Seebär Sig Hansen mit einem zusätzlichen Problem zu tun. Meerwasser hat einen der Speichertanks geflutet, was die „Northwestern“ in eine gefährliche Schieflage bringt! Derweil besteht Kapitänsanwärterin Sophia „Bob“ Nielsen an Bord der „Seabrooke“ ihre Feuertaufe, als sie das Schiff zum ersten Mal sicher durch einen wütenden Sturm steuert.

