Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas
Folge vom 07.11.2024: Harter Boden
45 Min.Folge vom 07.11.2024Ab 12
Von Sibirien zieht ein Sturmtief über das Beringmeer. Die Arbeit der Krabbenfangflotte wird durch orkanartige Winde und gewaltige Wellen erschwert. In den nördlichen Fanggründen für Bairdi-Krabben, am 166. Längengrad, bekommt es Seebär Sig Hansen mit einem zusätzlichen Problem zu tun. Meerwasser hat einen der Speichertanks geflutet, was die „Northwestern“ in eine gefährliche Schieflage bringt! Derweil besteht Kapitänsanwärterin Sophia „Bob“ Nielsen an Bord der „Seabrooke“ ihre Feuertaufe, als sie das Schiff zum ersten Mal sicher durch einen wütenden Sturm steuert.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokumentation, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.