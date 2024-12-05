Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas
Folge vom 05.12.2024: Am Ziel der Träume
44 Min.Folge vom 05.12.2024Ab 12
Endspurt in der Herbstsaison: Da die Verarbeitungsbetriebe auf den Aleuten bereits in wenigen Tagen schließen, geben die Crews der Fangflotte noch einmal alles, um möglichst fette Beute zu machen. An Bord der „Summer Bay“ muss Decksmaat Landon Cheney seine Feuertaufe im Steuerhaus bestehen. Zum ersten Mal hat er allein das Kommando über das Schiff - eine Riesenaufgabe als Ersatzkapitän, die der Krabbenfischer um jeden Preis erfüllen muss! Auch auf den anderen Schiffen geht es heiß her: Bei schwerem Seegang wird ein Besatzungsmitglied der „Time Bandit“ fast über Bord gespült und Sig Hansen muss mit der Ankerwinde als Zugpferd improvisieren.
Genre:Reality, Dokumentation, Abenteuer
