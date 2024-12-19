Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas
Folge vom 19.12.2024: Die gnadenlose See
44 Min.Folge vom 19.12.2024Ab 12
Am Südwestrand des Sturms, in den Fanggründen für Bairdi-Krabben: Eine 8 Meter hohe Welle bricht über die „Titan Explorer“ herein. Decksmaat Rolando Miramontes wird bei dem Zwischenfall am Fuß verletzt. Das nächste Unglück lässt nicht lange auf sich warten. Die Leine springt von der Rolle und trifft den bereits angezählten Krabbenfischer mitten ins Gesicht! Auch auf der „Time Bandit“ gibt es Probleme: Als plötzlich der Strom ausfällt, muss die Crew auf hoher See im Dunkeln klarkommen. Zeitgleich rauscht ein loser Krabbenkorb wie eine Abrissbirne über das Deck. Derweil ist die „Aleutian Lady“ im Hafen von Dutch Harbor eingelaufen, um den neuen Maschinisten Vasily an Bord zu nehmen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokumentation, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.