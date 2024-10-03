Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas
Folge vom 03.10.2024: Eine zweite Chance
44 Min.Folge vom 03.10.2024Ab 12
Die Jagd nach den Königskrabben ist eröffnet. An Bord der „Northwestern“ laufen die Motoren rund um die Uhr. Allerdings macht den Männern mitten in der Nacht ein Stromausfall einen Strich durch die Rechnung. Zudem muss Co-Kapitän Jake Anderson eine Entscheidung treffen: Steht er Sig Hansen wie versprochen mit 10.000 Pfund Quote zur Seite, oder soll er den freien Kapitänsposten auf der „Titan Explorer“ annehmen? Auch in dieser Folge: An Bord der „Summer Bay“ hat Wild Bill Wichrowski mit den Nebenwirkungen einer Krebserkrankung zu kämpfen, und Sophia „Bob“ Nielsen hilft einer verletzten Kameradin auf der „Seabrooke“.
Genre:Reality, Dokumentation, Abenteuer
Altersfreigabe: 12
12
