Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas
Folge vom 10.10.2024: Angriff zum Frühstück
Folge vom 10.10.2024Ab 12
Nach dem Verlust der „Saga“ übernimmt Skipper Jake Anderson ein neues Schiff. Jetzt muss sich der Krabbenfischer als Kapitän an Bord der „Titan Explorer“ beweisen. Das Schiff misst 37 Meter Länge, hat ein doppelt so großes Fassungsvermögen wie die „Saga“ und schafft eine Spitzengeschwindigkeit von 13 Knoten. Fast 3 Meter lange Ruder sorgen für Stabilität sowie perfekte Manövrierfähigkeit im stürmischen Beringmeer. Auch die Technik an Bord ist auf dem neuesten Stand. Gute Voraussetzungen also für Jake, die Schiffseigner von seinem Können zu überzeugen und den Königskrabben-Jackpot in Windeseile zu knacken.
Genre:Reality, Dokumentation, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
