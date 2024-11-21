Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas
Folge vom 21.11.2024: Die Zeitreise
44 Min.Folge vom 21.11.2024Ab 12
An Bord der „Time Bandit“ muss Kapitän Johnathan Hillstrand ein kleines Zeitreise-Wunder vollbringen. Pünktlich zum Hochzeitstag mit Ehefrau Heather will es der Krabbenfischer in den Hafen schaffen, um seine große Liebe schick auszuführen. Eine Terminverschiebung in der Verarbeitungsfabrik könnte das romantische Date allerdings in letzter Minute zunichte machen. Nördlich der Fangflotte, an Bord der „Aleutian Lady“, hat Kapitän Rick Shelford mit einem anderen Problem zu kämpfen: Auf der Jagd nach 11 Tonnen Bairdi-Krabben wird Decksmann Nico von einer Welle erwischt und am Fuß verletzt.
