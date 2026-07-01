Ein Haus mit GeschichteJetzt kostenlos streamen
Farmhouse Facelift - Makeover für Landhäuser
Folge 1: Ein Haus mit Geschichte
42 Min.Folge vom 13.07.2026Ab 6
Kristine und John wissen wie hart die Arbeit auf einem Hof ist. Sie sind stolze Besitzer eines großen Landhauses, das dringend renoviert werden muss. Carolyn und Billy nehmen das Anwesen ganz genau unter die Lupe und planen eine Rundumerneuerung, die es in sich hat.
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Farmhouse Facelift - Makeover für Landhäuser
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Heimwerken, Haus und Garten
Produktion:CA, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-3: Corus Entertainment Inc.
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