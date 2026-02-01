Ein Traum von einem DachbodenJetzt kostenlos streamen
Farmhouse Facelift - Makeover für Landhäuser
Folge 7: Ein Traum von einem Dachboden
41 Min.Folge vom 08.02.2026Ab 6
Billy und Carolyn nehmen ein neues Projekt in Angriff, das es in sich hat. Niki und Jordan leben in einem großen Landhaus, das sie aus eigener Kraft renovieren wollten. Schnell mussten die beiden jedoch feststellen, dass sie sich mit ihren Plänen übernommen haben. Das Paar bittet deshalb Billy und Carolyn um Hilfe, ihnen bei den Arbeiten auf ihrem Dachboden unter die Arme zu greifen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Farmhouse Facelift - Makeover für Landhäuser
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Heimwerken, Haus und Garten
Produktion:CA, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Corus Entertainment Inc.
Enthält Produktplatzierungen