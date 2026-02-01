Zum Inhalt springenBarrierefrei
Farmhouse Facelift - Makeover für Landhäuser

Ein Traum von einem Dachboden

sixxStaffel 1Folge 7vom 08.02.2026
Ein Traum von einem Dachboden

41 Min.Folge vom 08.02.2026Ab 6

Billy und Carolyn nehmen ein neues Projekt in Angriff, das es in sich hat. Niki und Jordan leben in einem großen Landhaus, das sie aus eigener Kraft renovieren wollten. Schnell mussten die beiden jedoch feststellen, dass sie sich mit ihren Plänen übernommen haben. Das Paar bittet deshalb Billy und Carolyn um Hilfe, ihnen bei den Arbeiten auf ihrem Dachboden unter die Arme zu greifen.

