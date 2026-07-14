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Farmhouse Facelift - Makeover für Landhäuser

Vier Kinder, ein Bad

sixxStaffel 1Folge 3vom 14.07.2026
Vier Kinder, ein Bad

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Farmhouse Facelift - Makeover für Landhäuser

Folge 3: Vier Kinder, ein Bad

41 Min.Folge vom 14.07.2026Ab 6

Jeff und Christine leben in einem uralten Landhaus, das eine grundlegende Erneuerung benötigt. Besonders Jeff liegen die Renovierungsarbeiten sehr am Herzen, denn das Haus ist seit mehreren Generationen in Familienbesitz. Können Carolyn und Billy die Erwartungen des Paares erfüllen?

Weitere Folgen in Staffel 1

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