Das erste gemeinsame HausJetzt kostenlos streamen
Farmhouse Facelift - Makeover für Landhäuser
Folge 2: Das erste gemeinsame Haus
41 Min.Folge vom 13.07.2026Ab 6
Ashley und Lucas beziehen bald ihr erstes eigenes Landhaus. Doch zuvor holt sich das Paar professionelle Hilfe bei Billy und Carolyn, um das Anwesen in neuem Glanz erstrahlen zu lassen. Die beiden legen sich bei der Umsetzung ihres neuen Projektes mächtig ins Zeug und planen ein modernes Design, das noch dazu jede Menge Platz für eine junge Familie bietet.
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Farmhouse Facelift - Makeover für Landhäuser
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Heimwerken, Haus und Garten
Produktion:CA, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-3: Corus Entertainment Inc.
Enthält Produktplatzierungen