Farmhouse Facelift - Makeover für Landhäuser
Folge 10: Umwerfend statt unheimlich
41 Min.Folge vom 15.02.2026Ab 6
Katie und Scott sind stolze Besitzer eines in die Jahre gekommenen Landhauses. Bereits beim Betreten des Anwesens wird Billy und Carolyn klar, dass hier jede Menge Arbeit auf sie wartet. Besonders im Wohnzimmer, dem Kernstück des Haues, planen die beiden einige Neuerungen. Zusätzlich soll im alten Spielzimmer ein geräumiger Essplatz für die ganze Familie entstehen. Doch lassen sich die aufwändigen Renovierungsarbeiten auch mit dem Budget des Paares vereinbaren?
Genre:Heimwerken, Haus und Garten
Produktion:CA, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Corus Entertainment Inc.
Enthält Produktplatzierungen