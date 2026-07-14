Farmhouse Facelift - Makeover für Landhäuser
Folge 4: Resort auf dem Land
41 Min.Folge vom 14.07.2026Ab 6
Billy und Carolyn nehmen ein neues Projekt in Angriff. Das Anwesen von Nathan und Morgan benötigt dringend einen neuen Anstrich. Die beiden Profis erstellen einen Plan, der nicht nur ein offeneres Wohnkonzept beinhaltet, sondern auch echtes Urlaubsfeeling vermitteln soll. Gemeinsam mit ihrem Team nehmen sie die Baustelle in Angriff. Können sie Nathan und Morgan mit ihrem Ergebnis überzeugen?
Weitere Folgen in Staffel 1
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Farmhouse Facelift - Makeover für Landhäuser
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Heimwerken, Haus und Garten
Produktion:CA, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-3: Corus Entertainment Inc.
Enthält Produktplatzierungen