Farmhouse Facelift - Makeover für Landhäuser

Zimmer mit Aussicht

sixxStaffel 1Folge 8vom 08.02.2026
Folge 8: Zimmer mit Aussicht

41 Min.Folge vom 08.02.2026Ab 6

Brian und Sarah bitten Billy und Carolyn bei der Renovierung ihres Landhauses um Hilfe. Das Paar wünscht sich eine neue Raumaufteilung für Küche, Spielzimmer und Bad, um den vorhandenen Platz bestmöglich nutzen zu können. Doch während die Umbauarbeiten bereits in vollem Gange sind, kommen Sarah plötzlich Zweifel ...

sixx
