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Fixer Upper: Welcome Home

Ein mutiges Paar

sixxStaffel 1Folge 1vom 30.06.2026
Ein mutiges Paar

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Fixer Upper: Welcome Home

Folge 1: Ein mutiges Paar

44 Min.Folge vom 30.06.2026Ab 6

Lucas und Laney benötigen bei der Renovierung ihres neu gekauften Hauses dringend Hilfe von Joanna und Chip. Das Paar hat das Anwesen zu einem Schnäppchenpreis erworben, allerdings haben die Vorbesitzer Dreck und Chaos hinterlassen. Nach einer intensiven Entrümpelungsaktion fangen Jo und Chip mit dem Umbau an. Die Handwerker haben viel zu tun, doch am Ende ist das Haus kaum wiederzuerkennen.

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