Fixer Upper: Welcome Home
Folge 7: Die Wohn-Scheune
44 Min.Folge vom 21.07.2026Ab 6
Lili und Eddie bitten die Umbau-Profis, aus einem alten Pferdestall eine Wohn-Scheune für ihren Sohn zu machen. Jo und Chip erwartet viel Arbeit, weshalb sie sofort mit der Renovierung beginnen. Einige der Außenwände werden abgerissen und mit neuen Fenstern wieder aufgebaut, damit der Wohnbereich mit Tageslicht geflutet wird. Aus zwei kleinen Räumen entstehen das Schlafzimmer und ein Bad. Am Ende verwandelt sich der veraltete Stall in ein gemütliches und modernes Zuhause.
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Fixer Upper: Welcome Home
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen