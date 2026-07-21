Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Fixer Upper: Welcome Home

Die Wohn-Scheune

sixxStaffel 1Folge 7vom 21.07.2026
Die Wohn-Scheune

Die Wohn-ScheuneJetzt kostenlos streamen

Fixer Upper: Welcome Home

Folge 7: Die Wohn-Scheune

44 Min.Folge vom 21.07.2026Ab 6

Lili und Eddie bitten die Umbau-Profis, aus einem alten Pferdestall eine Wohn-Scheune für ihren Sohn zu machen. Jo und Chip erwartet viel Arbeit, weshalb sie sofort mit der Renovierung beginnen. Einige der Außenwände werden abgerissen und mit neuen Fenstern wieder aufgebaut, damit der Wohnbereich mit Tageslicht geflutet wird. Aus zwei kleinen Räumen entstehen das Schlafzimmer und ein Bad. Am Ende verwandelt sich der veraltete Stall in ein gemütliches und modernes Zuhause.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Fixer Upper: Welcome Home
sixx
Fixer Upper: Welcome Home

Fixer Upper: Welcome Home

Alle 1 Staffeln und Folgen