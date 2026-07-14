Fixer Upper: Welcome Home
Folge 6: Besser als erwartet
44 Min.Folge vom 14.07.2026Ab 6
Christina und David haben ihr Traumhaus gekauft, allerdings müssen sie es vor dem Einzug komplett renovieren. Aufgrund ihrer stressigen Jobs als Ärztin und Anwalt, haben die beiden keine Zeit für den Umbau und wenden sich an Joanna und Chip. Das Anwesen aus den 70er Jahren muss komplett modernisiert werden. Jo möchte einige der architektonischen Elemente behalten und diese lediglich wieder aufpolieren. Am Ende erstrahlt das Haus in neuem Glanz.
Weitere Folgen in Staffel 1
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Fixer Upper: Welcome Home
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen