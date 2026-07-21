Fixer Upper: Welcome Home
Folge 8: Hier spukt's!
44 Min.Folge vom 21.07.2026Ab 6
Chip kauft ein Haus, das er renovieren und weiterverkaufen möchte. Doch leider ist das Anwesen in einem schlechteren Zustand als zunächst gedacht. Zudem hat Chip das Gefühl, dass es in dem Haus spukt. Nichtsdestotrotz beginnt er mit dem Umbau und entscheidet aus Kostengründen, einen Teil des Gebäudes abzureißen. Um das Budget niedrig zu halten, nutzt Jo günstige Materialien für die Inneneinrichtung. Nach der Renovierung verwandelt sich das Spukhaus in ein schönes Heim.
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Fixer Upper: Welcome Home
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen