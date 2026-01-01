Fixer Upper: Welcome Home
Folge 4: Sicherer Hafen
45 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 6
Joanna und Chip widmen sich einem ganz besonderen Projekt: Die beiden renovieren eine Notunterkunft für Mädchen. Die Handwerker fangen mit den kleinen Gemeinschaftsräumen an, die sie zu einem großen Raum umbauen wollen. Während Chip die Wände herausreißt, kümmert sich Joanna um das Design. Zudem werden die Zimmer der Mädchen umgestaltet, damit die Bewohnerinnen einen sicheren und gemütlichen Rückzugort haben.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Fixer Upper: Welcome Home
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen