sixxStaffel 1Folge 5vom 01.01.2026
45 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 6

Kim zieht für einen Job von Kalifornien nach Texas um. Das von ihr gekaufte Haus ist ziemlich veraltet, weshalb die junge Frau Hilfe bei der Renovierung benötigt. Joanne und Chip sind begeistert von dem Anwesen und haben bereits Ideen, wie sie es modernisieren wollen. Die Handwerker verlegen die Küche in einen anderen Raum, bauen mehr Fenster ein und vergrößern das Badezimmer. Der Vorgarten wird ebenfalls neu gestaltet und eignet sich nun als Spielwiese für Kims Hund Hank.

