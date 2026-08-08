Ein Cottage zum WohlfühlenJetzt kostenlos streamen
Fixer Upper: Welcome Home
Folge 3: Ein Cottage zum Wohlfühlen
44 Min.Folge vom 08.08.2026Ab 6
Nicole hat lange Zeit im Ausland gearbeitet, doch nun hat sie sich entschieden, im Wohnort ihrer Eltern ein Haus zu kaufen. Die junge Frau wünscht sich ein Zuhause im Cottage-Stil und Joanna und Chip helfen ihr bei der Verwirklichung ihres Traums. Die Profis vergrößern alle Räume und bauen zusätzliche Fenster ein. Mit den cremigen Wandfarben wirken die Zimmer größer und heller. Aus dem langweiligen Anwesen entsteht ein Cottage zum Wohlfühlen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Fixer Upper: Welcome Home
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen