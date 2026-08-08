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Fixer Upper: Welcome Home

Ein Cottage zum Wohlfühlen

sixxStaffel 1Folge 3vom 08.08.2026
Ein Cottage zum Wohlfühlen

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Fixer Upper: Welcome Home

Folge 3: Ein Cottage zum Wohlfühlen

44 Min.Folge vom 08.08.2026Ab 6

Nicole hat lange Zeit im Ausland gearbeitet, doch nun hat sie sich entschieden, im Wohnort ihrer Eltern ein Haus zu kaufen. Die junge Frau wünscht sich ein Zuhause im Cottage-Stil und Joanna und Chip helfen ihr bei der Verwirklichung ihres Traums. Die Profis vergrößern alle Räume und bauen zusätzliche Fenster ein. Mit den cremigen Wandfarben wirken die Zimmer größer und heller. Aus dem langweiligen Anwesen entsteht ein Cottage zum Wohlfühlen.

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