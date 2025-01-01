Im Forsthaus fliegen die FetzenJetzt kostenlos streamen
Forsthaus Rampensau Germany
Folge 10: Im Forsthaus fliegen die Fetzen
51 Min.Ab 12
Auf Streit folgt Streit! Die Stimmung zwischen Cosimo und Emmy eskaliert völlig. Nach Zickereien, Beleidigungen und Konfrontationen sieht Cosimo nur noch einen Ausweg: Er möchte das Forsthaus verlassen. Und auch Melody und Yvonne geraten aneinander...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Forsthaus Rampensau Germany
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Reality
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Madame Zheng Production GmbH