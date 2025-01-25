Ein emotionaler AbschiedJetzt kostenlos streamen
Forsthaus Rampensau Germany
Folge 17: Ein emotionaler Abschied
49 Min.Folge vom 25.01.2025Ab 12
Das große Absägen steht an und diese Runde hat es besonders in sich! Nur zwei Paare können nominiert werden und auch Flocke und Matthias haben noch so einiges zu sagen... Auf das Rein-Raus-Spiel folgt ein emotionaler Abschied und das Spiel "Höhenflug" hat einen weiteren Auszug zur Folge.
Genre:Unterhaltung, Reality
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn