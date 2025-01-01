Forsthaus Rampensau Germany
Folge 6: Taktisches Absägen
46 Min.Ab 12
Das erste große Absägen rückt näher und die Couples überdenken ihre Taktik. Während sich die einen in Sicherheit wägen, führen die anderen geheime Absprachen. Noella hat währenddessen ein Auge auf Emmy geworfen und auch die scheint nicht abgeneigt...
Genre:Unterhaltung, Reality
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Madame Zheng Production GmbH