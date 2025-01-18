Ein überraschendes Happy EndJetzt kostenlos streamen
Folge 15: Ein überraschendes Happy End
52 Min.Folge vom 18.01.2025Ab 12
Beim dritten großen Absägen kommt es erneut zum Eklat zwischen Jona und Carina. Und auch als frisch ernannter Oberförster wittert er seine Chance, seiner Mitbewohnerin eins auszuwischen. Beim Rein-Raus-Spiel geht es um alles: Ein Paar muss das Forsthaus sofort verlassen!
