Forsthaus Rampensau Germany

Die Stimmung kippt

Folge 9: Die Stimmung kippt

47 Min.Ab 12

Wer wild feiern kann, kann auch spielen - oder nicht? Melody und Ginger lassen den Tag heiter ausklingen und stoßen damit auf Unverständnis ihrer Teampartner:innen. Die Oberförster-Wahl bringt eine böse Überraschung mit sich und die Stimmung zwischen Emmy und Cosimo droht zu kippen...

