Verhärtete Fronten

Folge 11: Verhärtete Fronten

47 Min.Ab 12

Melody sucht das Gespräch mit Kumpel Cosimo, doch das geht nach hinten los. Jona wittert seine Chance und heizt das Feuer weiter an... Am Abend ist es Zeit für das nächste große Absägen, doch davon lassen sich die Rampensäue nicht die Laune verderben: Es wird gefeiert, getanzt und gestrippt!

