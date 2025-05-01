Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Frank - der Weddingplaner

Die Doppelhochzeit

sixxStaffel 2Folge 21
Die Doppelhochzeit

Die DoppelhochzeitJetzt kostenlos streamen

Frank - der Weddingplaner

Folge 21: Die Doppelhochzeit

42 Min.Ab 6

Gleich mit zwei Brautpaaren verabredet sich Frank Matthé in Dresden. Die eineiigen Zwillinge Sylvia und Katja (24) fühlen sich so sehr verbunden, dass sie ihren Liebsten am gleichen Tag das Ja-Wort geben möchten. Werden die zukünftigen Ehemänner John (30) und Silvio (36) auch im Gleichklang schwingen?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Frank - der Weddingplaner
sixx
Frank - der Weddingplaner

Frank - der Weddingplaner

Alle 3 Staffeln und Folgen