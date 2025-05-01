Frank - der Weddingplaner
Folge 22: Andrea & Anja
45 Min.Ab 6
Andrea (27) und Anja Eiselt (28) haben sich gesucht und gefunden. Nur eine Sache macht ihnen noch zu schaffen. Andreas Eltern akzeptieren Freundin Anja nicht und wollen bei der Hochzeit nicht dabei sein. Werden sie ihrer Tochter zuliebe doch kommen?
Frank - der Weddingplaner
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
6
