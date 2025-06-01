Zum Inhalt springenBarrierefrei
Fringe - Grenzfälle des FBI

In Absentia

WarnerStaffel 5Folge 2
In Absentia

In AbsentiaJetzt kostenlos streamen

Fringe - Grenzfälle des FBI

Folge 2: In Absentia

41 Min.Ab 12

Walter hat während seiner Gefangenschaft bei den Beobachtern Teile seines Gedächtnisses verloren; daran kann auch der assoziative Gedankenintegrator nichts ändern. Kurzerhand macht sich das Fringe-Team zur Harvard Universität auf, um dort nach Aufzeichnungen oder anderen Hinweisen zu suchen und so Walters Erinnerungen zu wecken. In Walters altem Labor finden sie tatsächlich eine Videokamera, die allerdings, wie weite Teile des Labors, in Bernstein eingeschlossen ist ...

