Fringe - Grenzfälle des FBI
Folge 9: Hofmann
42 Min.Ab 12
Das Radio, das das Fringe-Team im Taschenuniversum gefunden hat, gibt plötzlich ein Signal von sich. Olivia und Peter machen sich auf die Suche nach der Quelle und reisen mit Astrid und Walter zu einer kleinen Insel, auf der sich Carolyn und Richard um ein Kind der Beobachter kümmern: Michael. Walters Sinne sind unterdessen von der Droge Black Blotter beeinträchtigt, die ihm kunterbunte Halluzinationen beschert. Sie soll ihn auf eine komplizierte Hirn-Operation vorbereiten.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Fringe - Grenzfälle des FBI
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Science Fiction
Produktion:US, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Brothers International Television Distribution Inc.
Enthält Produktplatzierungen