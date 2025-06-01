Zum Inhalt springenBarrierefrei
Fringe - Grenzfälle des FBI

Die Kugel, die die Welt rettete

42 Min.Ab 12

Die nächste Videokassette führt das Fringe-Team zu einem U-Bahnhof, wo eine Röhre versteckt ist. Das ganze Gebiet ist aber gut von den Beobachtern gesichert. Dem Team gelingt es, ein Ablenkungsmanöver zu inszenieren und die Röhre sicherzustellen. Doch einer der Loyalisten schafft es quasi in letzter Sekunde, einen Sender an ihrem Auto zu platzieren, sodass die Beobachter das Fringe-Team jederzeit aufspüren können. Es beginnt ein erbitterter Wettlauf gegen die Zeit ...

